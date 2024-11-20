Afyonkarahisar'da Okul Sporları Müsabakaları Başladı

Afyonkarahisar'da 2024-2025 eğitim öğretim yılı Okul Sporları müsabakaları başladı. Bu sezon, farklı takım branşlarında 970 müsabaka düzenlenecek.

Müsabakalar, yıldızlar, küçükler ve gençler kategorilerinde düzenlenirken, 6 takım branşı ve 38 bireysel branşta kıyasıya mücadelelere sahne olacak. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, yaptığı konuşmada sporun çocuklar ve gençler üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekti. Kasapoğlu, sporun fiziksel faydalarının yanı sıra özgüven, disiplin ve takım ruhu gibi değerleri de aşıladığını vurguladı. - AFYONKARAHİSAR