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Afyonkarahisar'da Kaymakamlık Kupası Voleybol Turnuvası Başladı

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Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde düzenlenen Kaymakamlık Kupası Voleybol Turnuvası başladı. Turnuvada 6 takım mücadele edecek ve şampiyon olan takıma Kaymakamlık Kupası verilecek.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde Kaymakamlık Kupası Voleybol Turnuvası, çekişmeli mücadelelerle başladı.

Sultandağı Kaymakamlığı ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen turnuva, 6 takımın katılımıyla başladı. Turnuva, üç hafta sürecek ve sonunda şampiyon olan takıma Kaymakamlık Kupası verilecek. Turnuvanın ilk gününde, Devlet Hastanesi ile Mavi Şimşekler takımları karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı, 3-1'lık skorla Devlet Hastanesi takımı kazandı. Turnuva sonunda dereceye giren takımlara ödülleri, Kaymakamlık tarafından verilecek.

Turnuva, ilçede voleybola olan ilginin artmasına ve sporcuların yeteneklerini geliştirmesine katkı sağlaması bekleniyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kaymakamlık Sultandağı voleybol Turnuva Spor Güncel Haberler

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