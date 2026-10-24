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Afyonkarahisar'da Kamu Spor Oyunları voleybolda Milli Eğitim Müdürlüğü birinci oldu

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Afyonkarahisar'da Kamu Spor Oyunları voleybolda Milli Eğitim Müdürlüğü birinci oldu
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Afyonkarahisar'da düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları Erkek Voleybol Müsabakaları sona erdi. Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü birinci olurken Goca Yörükler ikinci, İl Sağlık Müdürlüğü üçüncü, Filenin Öğretmenleri dördüncü sırada yer aldı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları Erkek Voleybol Müsabakaları sona erdi.

Müsabakalar sonucunda Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü birinci, Goca Yörükler ikinci, İl Sağlık Müdürlüğü üçüncü, Filenin Öğretmenleri ise dördüncü oldu.

Müsabakaların ardından dereceye giren takımlara ödülleri Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İbrahim Badak ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü Onur Kafalı tarafından takdim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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