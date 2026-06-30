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GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları açıldı

GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları açıldı
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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları açılış programı Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi. Gösteriler ve branş tanıtımlarıyla çocuklar spora teşvik edildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları açılış programı Afyonkarahisar'da Zafer Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. Açılış programında halk oyunları, eskrim, judo ve zumba çocuk gösterileri yapıldı.

Etkinlik çerçevesinde kurulan branş tanıtım alanlarında vatandaşlara spor branşları hakkında bilgi verilirken, çocuklar ve gençler çeşitli sportif faaliyetleri yakından tanıma imkanı buldu.

GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları ile çocuk ve gençlerin yıl boyunca farklı spor branşlarında ücretsiz eğitim alarak spora yönlendirilmesi, spor kültürünün yaygınlaştırılması, branşların lisans sayılarının ve performans sporcu sayılarının arttırılması hedefleniyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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