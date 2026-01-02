Gençler sabah namazında bir araya geldi

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde, yeni yılın manevi atmosferini birlik ve beraberlik duyguları içerisinde karşılamak amacıyla genlere yönelik sabah namazı buluşması gerçekleştirildi.

Kurumun "Gençlerimizle 2026'ya Merhaba" programının ilki Paşa Camii'nde gerçekleştirildi. Sabah namazında bir araya gelen gençler, namazın ardından tesbihat, ilahiler ve dualarla anlamlı bir buluşmaya imza attı. Manevi iklimin hakim olduğu programda, kardeşlik, dayanışma ve umut duyguları ön plana çıktı.

Programa katılan Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, gençlere hitap ederek birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı, programa gösterilen yoğun ilgiden dolayı gençlere teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR