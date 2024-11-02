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Afyonkarahisar'da Gençlere Bilardo Eğitimi Başlatıldı

Afyonkarahisar'da Gençlere Bilardo Eğitimi Başlatıldı
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Haberler
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Afyonkarahisar'da gençlere yönelik yeni bir spor etkinliği olarak bilardo eğitimleri başladı. Antrenör Enver Mut’un rehberliğinde 11-18 yaş arasındaki gençler, bilardo sporunun 3 bant ve Amerikan çeşitlerini öğrenme fırsatı bulacak.

Afyonkarahisar'da gençlere yönelik spor etkinliklerine bir yenisi daha eklendi. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde ilk kez bilardo eğitimleri başlatıldı.

Bilardo Antrenörü Enver Mut rehberliğinde düzenlenen eğitimler, bilardo sporuna ilgi duyan gençlerin bu alandaki yeteneklerini geliştirmeyi hedefliyor. Eğitimlere, 11-18 yaş aralığındaki gençler başvurabilecek.

Eğitimlerde, bilardo sporunun iki temel dalı olan 3 bant ve Amerikan bilardo öğretiliyor. Bu çeşitlilik, gençlerin farklı teknikler öğrenmesini ve bu sporun inceliklerini keşfetmesini sağlayacak. Antrenör Enver Mut, alanındaki tecrübesiyle genç sporculara rehberlik ederken onların spor bilincini ve disiplini de geliştirmelerine yardımcı olacak.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, şehirdeki spor çeşitliliğini artırmak ve gençlerin farklı branşlarda eğitim almasını sağlamak amacıyla yapılan bu yeni atılımın önemli olduğunu kaydetti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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