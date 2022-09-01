Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyon spor haberleri... Afyonkarahisar'da 69 yaşındaki "delikanlı", halı saha maçlarını aksatmıyor

Spor Haberleri

Afyon spor haberleri... Afyonkarahisar'da 69 yaşındaki 'delikanlı', halı saha maçlarını aksatmıyor

Edinilen Afyon haberine göre Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde esnaf emeklisi Ahmet Akşit, ilerleyen yaşına rağmen halı saha maçı tutkusundan vazgeçmiyor.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde esnaf emeklisi Ahmet Akşit, ilerleyen yaşına rağmen halı saha maçı tutkusundan vazgeçmiyor.

Okuduğu lisenin takımında futbola başlayan ve tutkusu yıllar geçtikçe artan 69 yaşındaki Akşit, bir süre amatör olarak Sandıklıspor ve Esnafspor'da top koşturdu.

Düzenli halı saha maçlarına giden Akşit, gazetecilere, futbol oynamayı çok sevdiğini söyledi.

Futbol oynarken hiç zorlanmadığını aktaran Akşit, "Haftada bir gün oynuyorum. Futbol oynamaktan zevk alıyorum. Bir sonraki haftayı da iple çekiyorum." dedi.

Akşit ile her hafta futbol oynayan Mehmet Rüştü Altınay, "Hiç zorlanmıyor. Futbolu daha önceleri haftada 2-3 sefer oynardı. Yaşı ilerledikçe haftada bire düştü. Çarşamba gurubumuz her hafta devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Ünlüsoy - Spor

Sandıklıspor Karahisar Futbol Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title