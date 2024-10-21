AFAD Gönüllüleri Kocadağ'da Doğa Yürüyüşü Yaptı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden AFAD gönüllüleri, Domaniç ilçesi Kocadağ'da doğa yürüyüşü yaparak hem fiziksel zihinsel yenilenme sağladı hem de afet durumlarına hazırlıklarını pekiştirdi.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden AFAD gönüllüleri, muhteşem doğal güzellikleriyle ünlü Domaniç ilçesi Kocadağ'da unutulmaz bir doğa yürüyüşü deneyimi yaşadı.
Gönüllüler, sonbaharın tüm renkleriyle bezenmiş ormanlık alanda 10 kilometrelik parkuru tamamlayarak hem fiziksel zihinsel olarak kendilerini yenilediler hem de afet durumlarına hazırlıklarını pekiştirdiler.
AFAD Gönüllüsü Yasin Yavuz'un açıklamalarına göre etkinliğin temel amacı, gönüllülerin fiziksel kondisyonlarını geliştirmek, arama kurtarma yöntemlerini pratik yapmak ve ekip ruhu oluşturmak oldu. - KÜTAHYA