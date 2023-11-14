Adıyaman'da Sincik Kaymakamlığı Voleybol Turnuvası Düzenlendi

Adıyaman'ın Sincik Kaymakamlığı öncülüğünde düzenlenen voleybol turnuvasında Sincik'te faaliyet gösteren resmi ve özel kurumlar ile vatandaşlar yer aldı. Turnuvada Sincik ÇPAL Gençlik Spor şampiyon oldu.

Adıyaman'ın Sincik Kaymakamlığı öncülüğünde voleybol turnuvası düzenledi.

Bu yıl 5'incisi düzenlenen Sincik Kaymakamlığı Voleybol turnuvasına Sincik'te faaliyet gösteren resmi ve özel kurumlar ile vatandaşlar katıldı. 10 takımın katıldığı voleybol turnuvasında 24 maç oynandı. İki grup olarak gerçekleşen turnuvada gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar yarı finale yükseldi. Yarı final eşleşmeleri sonucunda Sincik ÇPAL Gençlik Spor ile Söğütlübahçe Spor finale adını yazan iki takım oldu. Final müsabakası sonucunda Söğütlübahçe Spor takımını 3-0 yenen Sincik ÇPAL Gençlik Spor şampiyon oldu. Söğütlübahçe Spor 2., Sincik AİHL Spor ise turnuvayı 3. sırada tamamlayan takım oldu. Final maçlarını izleyen Sincik Kaymakamı Yunus Emre Bozkurtoğlu ile Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut, maç sonucunda dereceye giren takımların madalyalarını ve kupaları takdim etti.

Kaymakam Yunus Emre Bozkurtoğlu şampiyon olan takımı ve diğer takımları tebrik ederek oyuncular ile sohbet etti. Organizasyonun yapılmasındaki memnuniyetini dile getirdi. Dereceye giren tüm takımlar ile hatıra fotoğrafı çekti.

Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut ise, turnuvada 1. olan takımı başarısından dolayı tebrik ederek Takımı ödüllendireceğini dile getirdi.

Turnuva Sincik Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirildi. - ADIYAMAN