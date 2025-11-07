Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan futbolcunun başına gelmeyen kalmadı

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yaz transfer sezonunda kadrosuna katmak istediği Yves Bissouma'nın banka hesabından 800 bin Sterlin çalındı.

Polis kayıtlarına göre dolandırıcılık, Eylül 2022 ile Haziran 2024 arasında gerçekleşti. 31 yaşındaki Maurice Gomes isimli şüpheli, Bissouma'nın şikayeti sonrası tutuklandı. Savcılık, Gomes'in futbolcunun izni olmadan 834 bin 334 sterlini kendi hesabına aktardığını duyurdu.

LÜKS YAŞAM İZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Zanlının Londra'nın Enfield bölgesinde 1.4 milyon sterlinlik bir evde yaşadığı ve parayı nasıl ele geçirdiğinin hala araştırıldığı açıklandı. Mahkeme süreci ilerlerse, Bissouma'nın tanık olarak ifade vereceği bildirildi.

ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

Skandalın ardından yakın çevresi, yıldız futbolcunun bu olaydan psikolojik olarak çok etkilendiğini söyledi. Bir kaynak, "Yves için çok yıpratıcı bir süreç. Sahada da dışında da zor bir yıl geçiriyor" ifadelerini kullandı.

29 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2022 yazında Brighton'dan Tottenham'a 30 milyon sterlin karşılığında transfer olmuştu. Ancak bu, yıldız futbolcunun yaşadığı ilk hırsızlık vakası değil. Geçtiğimiz haziranda Cannes'da 255 bin sterlinlik saatinin gasp edildiği bir saldırıya da uğramıştı.

KRALİYET BANKASI COUTTS SKANDALIN MERKEZİNDE

Kraliyet ailesi, milyarderler ve ünlüler tarafından tercih edilen Coutts Bankası, şimdi ciddi bir güvenlik kriziyle karşı karşıya. Banka henüz resmi bir açıklama yapmazken, İngiliz medyası bu olayı "elitlerin bankasında büyük skandal" başlığıyla duyurdu.