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Adı Fenerbahçe ile anılan Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid-Real Madrid maçı kadrosuna alındı

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Transferde Süper Lig devi Fenerbahçe ile adı geçen yıldız futbolcu Çağlar Söyüncü, bu akşam oynanacak Atletico Madrid-Real Madrid maçının kadrosuna alındı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin radarında olan milli futbolcu Çağlar Söyüncü, bu akşam oynanacak Atletico Madrid-Real Madrid maçının kadrosuna dahil edildi.

FENERBAHÇE İLE ANLAŞTI İDDİASI VARDI

Gösterdiği performansla büyük beğeni alan Çağlar'ın Fenerbahçe ile her konuda anlaştığı ve sarı-lacivertli formayı kısa sürede giyeceği gündeme gelmişti.

KADROYA ALINDI

Milli oyuncu, Atletico Madrid'in Real Madrid ile oynayacağı Kral Kupası maçının kadrosunda kendine yer buldu. Atletico Madrid-Real Madrid mücadelesi bu akşam saat 23.30'da kozlarını paylaşacak.

Adı Fenerbahçe ile anılan Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid-Real Madrid Maçı Kadrosuna alındı

Kaynak: Haberler.com / Spor

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