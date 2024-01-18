Adı Fenerbahçe ile anılan Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid-Real Madrid maçı kadrosuna alındı

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin radarında olan milli futbolcu Çağlar Söyüncü, bu akşam oynanacak Atletico Madrid-Real Madrid maçının kadrosuna dahil edildi.

FENERBAHÇE İLE ANLAŞTI İDDİASI VARDI

Gösterdiği performansla büyük beğeni alan Çağlar'ın Fenerbahçe ile her konuda anlaştığı ve sarı-lacivertli formayı kısa sürede giyeceği gündeme gelmişti.

KADROYA ALINDI

Milli oyuncu, Atletico Madrid'in Real Madrid ile oynayacağı Kral Kupası maçının kadrosunda kendine yer buldu. Atletico Madrid-Real Madrid mücadelesi bu akşam saat 23.30'da kozlarını paylaşacak.