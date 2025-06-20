Adeta servet verdiler! Liverpool'dan bir yıldız transferi daha
Premier Lig devi Liverpool, Bournemouth forması giyen 20 yaşındaki sol bek Milos Kerkez'in transferi için 47 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı. Mayıs ayından bu yana planlanan ve ön hazırlıkları yapılan transfer, genç oyuncunun sağlık kontrollerinden geçmesi ve uzun vadeli sözleşmeye imza atmasıyla resmiyet kazanacak.
İngiliz devi Liverpool, yaz transfer döneminin dikkat çeken hamlelerinden birine imza atıyor. Premier Lig devi, Macar sol bek Milos Kerkez'in transferi için kulübüyle anlaşmaya vardı.
47 MİLYON EURO
Taraflar arasındaki görüşmeler sonucunda 47 milyon euro bonservis bedeli karşılığında el sıkışıldı. Liverpool'un bu transferi, mayıs ayından bu yana planladığı ve ön hazırlıklarını yaptığı biliniyordu. Genç oyuncu, önümüzdeki günlerde sağlık kontrollerinden geçecek ve ardından uzun vadeli sözleşmeye imza atacak.
20 yaşındaki Kerkez, geçtiğimiz sezon Bournemouth formasıyla Premier Lig'de gösterdiği performansla dikkat çekmiş, birçok Avrupa kulübünün radarına girmişti.