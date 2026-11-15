Adem Çak, Erciyes 38 FK'nın başında Kırşehirspor maçıyla 100. kez sahaya çıktı

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TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Erciyes 38 FK Teknik Direktörü Adem Çak, takımın başında bugün 100. kez sahaya çıktı.

Erciyes 38 FK Teknik Direktörü Adem Çak, Kırşehirspor ile oyanan ligin 12. Hafta maçı ile birlikte takımın başında 100. kez sahaya çıktı. Maç öncesinde Kulüp Başkanı Latif Ersoy, Teknik Direktör Adem Çak'a üzerinde isminin yazılı olduğu 100 numaralı forma ile birlikte plaket takdim etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı