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Adem Burak Uzun, Avrupa şampiyonu oldu

Adem Burak Uzun, Avrupa şampiyonu oldu

Spor Haberleri

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 55 kilogramda milli güreşçi Adem Burak Uzun finalde Azerbaycanlı Eldaniz Azizli'yi 11-3 yenerek altın madalya kazandı.

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 55 kilogramda milli güreşçi Adem Burak Uzun finalde Azerbaycanlı Eldaniz Azizli'yi 11-3 yenerek altın madalya kazandı.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de devam eden Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 55 kilogramda milli güreşçi Adem Burak Uzun, Avrupa şampiyonu oldu. Şampiyonaya çeyrek finalden başlayan Adem, Ermeni rakibi Rudik Mkrtchyan'ı 12-3 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Gürcü rakibi Nugzari Tsurtsumia ile karşılaşan milli sporcu minderden 13-3 üstün ayrılarak finale çıktı.

Final müsabakasında da Azerbaycanlı Eldaniz Azizli ile karşılan Adem Burak Uzun, minderden 11-3 galip ayrılarak altın madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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