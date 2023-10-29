Adanaspor, Ümraniyespor'u 1-0 Yendi
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Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Adanaspor, konuk ettiği Ümraniyespor'u 1-0 yendi.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Burak Olcar, Güner Mumcu Taştan, Mehmet Şengül
Adanaspor : Ahmet Said Kıvanç, Hüseyin Öztürk (Dk. 86 Ferhat Katipoğlu), Fatih Kurucuk, Evren Korkmaz, Mehmet Feyzi Yıldırım, Dabo, Kubilay Aktaş (Dk. 85 Harun Alpsoy), Oberlin (Dk. 70 Diakite), Hakkı Türker (Dk. 71 Metehan Altunbaş), Champness (Dk. 60 Yepie), Fernandes
Ümraniyespor: Abdulsamed Damlu, Popov (Dk. 87 Cofie), Cavare, Glumac, Hasan Ayaroğlu, Serkan Göksu (Dk. 46 İlhami Siraçhan Nas), Diniyev, Onur Ayık (Dk. 70 Melih Okutan), Muhammed Mert (Dk. 46 Emre Demir), Bregu (Dk. 70 Bouali), Klonaridis
Gol: Dk. 74 Mehmet Feyzi Yıldırım ( Adanaspor )
Sarı Kartlar: Dk. 37 Hakkı Türker, Dk. 42 Evren Korkmaz, Dk. 79 Mehmet Feyzi Yıldırım Dk. 90+3 Dabo ( Adanaspor ), Dk. 85 Klonaridis (Ümraniyespor)
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Adanaspor, konuk ettiği Ümraniyespor'u 1-0 yendi.