Adanaspor, deplasmanda Bodrum FK'yi 1-0 yendi
Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Adanaspor, deplasmanda Bodrum FK'yi 1-0 yendi.
Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Davut Dakul Çelik, Özcan Sultanoğlu, Barış Çiçeksoyu
Bodrum FK: Bahri Can Tosun, Celustka, Süleyman Özdamar (Dk. 60 Omar Imeri), Samet Yalçın (Dk. 85 Erkan Değişmez), Kenan Özer, Musah Mohammed, Ali Aytemur, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 60 Haqi Osman), Celal Dumanlı, Cenk Şen (Dk. 85 Adem Metin Türk), Burak Çoban (Dk. 69 Aldair)
Adanaspor : Ahmet Said Kıvanç, Kubilay Aktaş, Metehan Altunbaş (Dk. 81 Harun Alpsoy), Oberlin (Dk. 81 Ayuk), Hakkı Türker (Dk. 46 Diakite), Lukaku (Dk. 90+2 Hüseyin Öztürk), Fatih Kurucuk, Evren Korkmaz, Dabo (Dk. 90+5 Mutlu Aksu Doğan), Ferhat Katipoğlu, Junior Fernandes
Gol: Dk. 75 Oberlin ( Adanaspor )
Sarı kartlar: Dk. 35 Ferhat Katipoğlu, Dk. 77 Metehan Altunbaş, Dk. 84 Harun Alpsoy ( Adanaspor ), Dk. 45+2 Celal Dumanlı, Dk. 83 Musah Mohammed (Bodrum FK)
Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Adanaspor, deplasmanda Bodrum FK'yi 1-0 yendi.