Adana spor haberleri: Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam etti Spor Haberleri Adana haberi: Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 4 Eylül Pazar günü sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 4 Eylül Pazar günü sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulübün açıklamasına göre, bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde idman yaptı. Basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda futbolcular, pas ve taktik çalıştı. Spor Kaynak: AA / Burak Milli Adana Demirspor Hatayspor Eylül Spor Haberler

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