Adana spor haberleri: Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam etti
Spor Haberleri
Adana haberi: Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 4 Eylül Pazar günü sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 4 Eylül Pazar günü sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre, bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde idman yaptı.
Basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda futbolcular, pas ve taktik çalıştı.
Kaynak: AA / Burak Milli - Spor