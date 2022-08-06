Adana haberi! Adana Demirspor'da forma numaraları belirlendi Edinilen Adana haberine göre SÜPER Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da futbolcuların yeni sezonda giyecekleri forma numaraları belli oldu. SÜPER Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da futbolcuların yeni sezonda giyecekleri forma numaraları belli oldu. Adana Demirspor'da adı transfer haberleriyle anılan Mario Balotelli'nin yeni sezonda 45 numaralı formayı giyeceği duyuruldu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezonda oynanacak tüm maçlarda, Mario Balotelli 45, Britt Assombalonga 9, Henry Onyekuru 8, Gökhan İnler 88, Badou Ndiaye 17 ve Younes Belhanda 10 numaralı formaları giyecek. FORMA NUMARALARI Takımdaki diğer oyuncuların giyeceği forma numaraları şöyle: "Tayyip Talha Sanuç (2), Abdurrahim Dursun (3), Semih Güler (4), Samet Akaydın (5), Mustafa Kapı (6), Birkir Bjarnason (8), Babajide David Akintola (11), Aias Aosman (14), Jovan Manev (15), İsmail Çokçalış (16), Goran Karacic (18), Hijran Ali Boyacı (19), İzzet Çelik (20), Arda Okan Kurtalan (21), Jonas Svensson (22), Abdulsamet Burak (23), Ertaç Özbir (25), Yusuf Sarı (26), Giorgi Khabuliani (27), Salih Kavrazlı (28), Mahamadou Ba (29), Vedat Karakuş (39), Yaroslav Rakitskiy (44), Nongoh Samuel (46), Erhun Öztümer (50), Berk Yıldız (70), Kevin Rodrigues (77), Benjamin Stambouli (90), Simon Deli (91), Ali Yavuz Kol (99)." Spor Demirören Haber Ajansı / Akif Özdemir Mario Balotelli Adana Demirspor Henry Onyekuru Spor Haberler

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