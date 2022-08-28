Adana haber: Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella ile Balotelli tartıştı Spor Haberleri Adana spor haberi | Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında oynadığı HangiKredi Ümraniyespor'u 1-0 yenen Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella ile Balotelli maç sonunda tartışma yaşadı. Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında oynadığı HangiKredi Ümraniyespor'u 1-0 yenen Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella ile Balotelli maç sonunda tartışma yaşadı. Hakem Kadir Sağlam'ın bitiş düdüğünü çalmasının ardından Adana Demirsporlu oyuncular galibiyeti kutladı. Bu sırada teknik direktör Montella ile oyuncu Mario Balotelli arasında tartışma çıktı. Balotelli'nin üzerine yürüyen Montella'yı teknik heyet sakinleştirmeye çalıştı. İkili arasında tartışma sürerken Asbaşkan Metin Korkmaz, Balotelli'yi soyunma odasına götürdü. Futbolcular da Montella'yı uzaklaştırdı. Daha sonra Montella, taraftarlara üçlü çektirdi, oyuncularla birlikte galibiyeti kutladı. Spor Kaynak: AA / Eren Bozkurt Adana Demirspor Balotelli Adana Spor Haberler

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