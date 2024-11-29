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Adana Demirspor yeni teknik direktörünü açıkladı

Adana Demirspor yeni teknik direktörünü açıkladı
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Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, yeni teknik direktörünün Mustafa Dalcı olduğunu duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, sezon sonuna kadar Dalcı ile sözleşme imzalandığı belirtildi. Dalcı, son olarak Manisa FK'da görev yapmıştı.

Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren ve son olarak Serkan Damla ile yollarını ayıran Adana Demirspor, teknik direktörlük görevi için Mustafa Dalcı ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

SERKAN DAMLA DA AYRILDI

Kulüpten yapılan açıklamada sezon sonuna kadar Mustafa Dalcı'yla sözleşme imzalandığı belirtildi. Mustafa Dalcı son olarak Manisa FK'da görev yapmıştı. Adana Demirspor, sezona Michael Valkanis ile başlamış ancak Süper Lig'in 6. haftasında görevinden ayrılmıştı. Adana Demirspor'da teknik sorumlu Serkan Damla önceki gün yaptığı açıklamayla görevinden ayrıldığını duyurdu.

GALİBİYETİ UNUTTULAR

Süper Lig'de 13 hafta sonunda Adana Demirspor topladığı iki puanla ligin son sırasında yer alıyor. Adana Demirspor 12 maçta iki beraberlik ve 10 yenilgi elde etti.

Haberler.com / Şaziye Ceyhan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSabri:

kayyum hoca gibi işte zaten düşecek öyle görünüyor o kadar çok israf olduki anlık transferlerle geleceğe yönelik iş yapılmıssa anlik bi kaç senelik işlerle böyle olur

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