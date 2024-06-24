Adana Demirspor'un ikinci başkanı istifa etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da ikinci başkan Metin Korkmaz, görevinden istifa etti.

Mavi-lacivertli kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz 2. Başkanı Sayın Metin Korkmaz görevinden istifa etmiş olup; istifası Başkanımız Sayın Murat Sancak tarafından kabul edilmiştir. Sayın Korkmaz'a bugüne kadarki katkı ve emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında ve kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. - ADANA