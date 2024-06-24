Adana Demirspor'un ikinci başkanı istifa etti
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da ikinci başkan Metin Korkmaz, görevinden istifa etti. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, istifanın kabul edildiği belirtildi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da ikinci başkan Metin Korkmaz, görevinden istifa etti.
Mavi-lacivertli kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz 2. Başkanı Sayın Metin Korkmaz görevinden istifa etmiş olup; istifası Başkanımız Sayın Murat Sancak tarafından kabul edilmiştir. Sayın Korkmaz'a bugüne kadarki katkı ve emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında ve kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. - ADANA