Adana Demirspor Oyuncusu Mario Balotelli Diz Ameliyatı Geçirdi
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Adana Demirspor'un oyuncusu Mario Balotelli, dizinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle ameliyat oldu. İtalya'da gerçekleştirilen başarılı operasyon sonrası Balotelli, Türkiye'ye dönmek istediğini belirtti.
Y. Adana Demirspor'un yıldız futbolcusu Mario Balotelli, dizinde yaşadığı rahatsızlık sonucu İtalya'da ameliyat oldu.
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Mario Balotelli, dizinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle dün ameliyat oldu. İtalya'da gerçekleştirilen başarılı operasyon sonrası Mario Balotelli, Başkanımız Murat Sancak ve başkan danışmanımız Gökhan Göktürk ile telefon görüşmesi yaptı. Bir an önce iyileşerek, Türkiye'ye dönmek istediğini belirten oyuncumuza geçmiş olsun diliyoruz. Geçmiş olsun Mario" denildi. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor