Adana Demirspor, Manisa FK'ya 3-2 mağlup oldu

Adana Demirspor, hazırlık maçında Trendyol 1.Lig ekiplerinden Manisa FK'ya 3-2 mağlup oldu. Maçta Adana Demirspor'un yeni transferi Luis Nani saha kenarından izledi. Manisa FK'nın Başkanı Mevlüt Aktan da maçı izledi.

Adana Demirspor, hazırlık maçında Trendyol 1.Lig ekiplerinden Manisa FK'ya 3-2 mağlup oldu.

Hazırlık kampını Bolu'da sürdüren Adana Demirspor, Bolu'da kamp çalışmaları devam eden 1.Lig ekibi Manisa FK ile hazırlık maçında karşılaştı. Adana Demirspor'un yeni transferi Luis Nani karşılaşmayı saha kenarından izledi. Karacasu mevkiinde oynanan karşılama bol gollü geçti. 19. dakikada Adana Demirspor Ndiaye ile 1-0 öne geçti. Manisa FK ilk yarının son dakikalarında Oğuz Gürbulak ve Marvin Gakpa'nın golleriye 2-1 öne geçti. İkinci yarıda da bulduğu gol şansını değerlendiren Manisa FK, Bedirhan Altunbaş'ın fileleri havalandırmasıyla aradaki farkı 2'ye çıkararak durumu 3-1'e getirdi. Golün ardından Adana Demirspor Yusuf Sarı ile bulduğu golle aradaki farkı 1'e indirdi. Maç 3-2'lik skorla bitti.

Manisa Futbol Kulübü'nün Başkanı Mevlüt Aktan, hazırlık maçını izledi. - BOLU

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