Adana Demirspor, M'Baye Niang ile yollarını ayırdı
Adana Demirspor, 29 yaşındaki Sengalli forvet M'Baye Niang ile yollarını ayırdıklarını duyurdu. Niang, İtalyan kulübü Empoli FC'ye transfer oldu.
Y. Adana Demirspor, 29 yaşındaki Sengalli forvet M'Baye Niang ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz M'Baye Niang, İtalyan kulübü Empoli FC'ye transfer olmuştur. Niang'a kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. - ADANA