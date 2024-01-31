Üye Girişi
Haberler

Adana Demirspor, M'Baye Niang ile yollarını ayırdı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Adana Demirspor, 29 yaşındaki Sengalli forvet M'Baye Niang ile yollarını ayırdıklarını duyurdu. Niang, İtalyan kulübü Empoli FC'ye transfer oldu.

Y. Adana Demirspor, 29 yaşındaki Sengalli forvet M'Baye Niang ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz M'Baye Niang, İtalyan kulübü Empoli FC'ye transfer olmuştur. Niang'a kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Adana Demirspor Empoli Futbol Spor Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title