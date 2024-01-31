Adana Demirspor, M'Baye Niang ile yollarını ayırdı

Y. Adana Demirspor, 29 yaşındaki Sengalli forvet M'Baye Niang ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz M'Baye Niang, İtalyan kulübü Empoli FC'ye transfer olmuştur. Niang'a kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. - ADANA