Adana Demirspor, Hikmet Karaman ile anlaştı

Süper Lig ekibi Adana Demirspor, teknik direktör Hikmet Karaman ile 1.5 yıllık anlaşma imzaladı.

Patrick Kluivert ile yolların ayrılmasın ardından Serkan Damla'nın çalıştırdığı Adana Demirspor'da teknik direktörlük koltuğuna Hikmet Karaman getirildi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Kulübümüz, tecrübeli teknik direktör Hikmet Karaman ile 1.5 yıllık anlaşmaya varmıştır" denildi.