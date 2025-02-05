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Adana Demirspor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

Adana Demirspor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor
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Adana Demirspor, Galatasaray ile oynayacağı Süper Lig maçı öncesi teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetiminde antrenmanlara başladı. Takım, antrenmanda savunma, orta saha ve forvet oyuncuları için ayrı çalışmalar gerçekleştirdi.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Adana Demirspor, teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetiminde kulüp tesislerinde çalışma yaptı. Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan mavi-lacivertliler, daha sonra gruplar halinde çalışma gerçekleştirdi.

Savunma, orta saha ve forvet oyuncularının ayrı ayrı yaptıkları çalışma yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Galatasaray ile Adana Demirspor, ligin 23. haftasında 9 Şubat Pazar saat 19.00'da karşılaşacak.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Spor
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