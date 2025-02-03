Adana Demirspor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Başladı
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlara başladı. Teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetimindeki takım, idmanında yenileme ve top kapma çalışmaları yaptı.
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Adana Demirspor, teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetiminde kulüp tesislerinde çalışma yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan idmanda, dün oynanan Kasımpaşa müsabakasında forma giyen futbolcular yenileme antrenmanı gerçekleştirdi.
Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda dar alanda 5'e 2 top kapma çalışması yapan oyuncular, günü çift kale maçla tamamladı.
Galatasaray ile Adana Demirspor, ligin 23. haftasında 9 Şubat Pazar saat 19.00'da karşılaşacak.