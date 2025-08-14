Süper Lig'den düşen takım FIFA tarihine geçti

Süper Lig'den düşen takım FIFA tarihine geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Demirspor'un mali kriz derinleşirken, kulübün FIFA nezdindeki hukuki dosya sayısı endişe verici boyutlara ulaştı. FIFA tarafından karara bağlanan dosya sayısı 41'e yükseldi. Bu dosyaların büyük kısmı, alacaklarını tahsil edemeyen yabancı futbolcuların şikayetleri sonucunda oluştu. Toplamda 41 dosyasıyla Adana Demirspor FIFA'da en çok davası bulunan takımlar arasında yer aldı.

Adana Demirspor'da mali kriz derinleşirken, kulübün FIFA nezdindeki hukuki dosya sayısı endişe verici boyutlara ulaştı. FIFA tarafından karara bağlanan dosya sayısı 41'e yükseldi; bu artış, kulübün uluslararası düzeyde karşı karşıya olduğu sorunların ciddiyetini gözler önüne seriyor.

FIFA TARİHİNE GEÇTİLER

FIFA'nın aldığı kararlar doğrultusunda, 12 dosyada "kaldırılıncaya kadar" şeklinde geçici yaptırımlar uygulanırken, diğer 29 dosyada kulübe üç dönem boyunca transfer yasağı cezası verildi. Toplamda 41 dosyasıyla Adana Demirspor FIFA'da en çok davası bulunan takımlar arasında yer aldı.

Resmi açıklamalar henüz yapılmasa da, dosyaların büyük kısmının alacaklarını tahsil edemeyen yabancı futbolcuların şikayetleri sonucu oluştuğu biliniyor.

Transfer yasakları ve FIFA dosyaları, yeniden Süper Lig'i hedefleyen Adana Demirspor'un önündeki en büyük engellerden biri haline gelmiş durumda.

Haberler.com / Fatih Kocatürk - Spor
Jhon Duran'ın attığı gole Ali Koç bakın nasıl tepki vermiş

Takım gol attığı anda verdiği tepki olay oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taraftarlar çıldıracak! Emre Mor, ezeli rakibe hayırlı olsun

Süper Lig'de yılın transfer sürprizi! Emre Mor, ezeli rakibe gidiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.