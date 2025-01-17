Adana Demirspor, Fenerbahçe Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasındaki Fenerbahçe maçı için antrenmanlarını sürdürdü. Teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde yapılan çalışma, ısınma hareketleri ve taktik uygulamalarla devam etti.
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 19 Ocak Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre Adana Demirspor, teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, koordinasyon ve taktik çalışması gerçekleştirdi.
Mavi-lacivertliler, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.