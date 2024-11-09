Adana Demirspor Eyüpspor'a 1-0 Mağlup Oldu

SÜPER Lig'in 12'nci haftasında Adana Demirspor, sahasında Eyüpspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Serkan Damla ve Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş mücadeleyi değerlendirdi.

Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Serkan Damla, ilk 15 dakikada rakibe boyun eğdiklerini ancak sonrasında oyunu domine edip, topa sahip olduklarını belirterek, "Pozisyon vermeden, üreten bir takıma evrildik. Sonuçlandırmada sıkıntılarımız oldu. Genç oyuncularımız var. Tabi ki gün geçtikçe hem takım hem de bireysel anlamda üzerine koyuyorlar. Sonuçta futbolda gol atamadığınızda mağlup oluyorsunuz. Sahadaki inanç, azim ve mücadelemiz gayet iyiydi. Ligin boyu kısalıyor, bunun farkındayız. Galibiyeti olmayan tek takım konumundayız. İnancımızdan asla bir şey kaybetmedik. Oyuncu kardeşlerim oyununu geliştirip, sonuçlandırmada da daha çok çalışacak. İnşallah takımımızı layık olduğu yerlere taşıyacağız" dedi.

KEREM YAVAŞ: 'ÇOK DEĞERLİ BİR 3 PUAN'

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, çok genç ve dinamik bir takıma karşı zor bir mücadelede galip geldiklerini belirterek, "Puan tablosundaki yerleri ne kadar iyi bir takım olduklarını göstermiyor. Son 3-4 haftada kazanamamalarına rağmen, en az rakipleri kadar pozisyon üreten, öne geçen, skoru artırabilecek kaliteye sahip bir takıma karşı oynadık. Adana Demirspor'un yaşadığı problemlerin farkındayız. Takdir edilecek bir mücadele veriyorlar. Bunları bilerek buraya geldik. Onlara saygı duyarak hazırlandık ve sonuç olarak oyuncularımız bunu sahaya yansıttı. Bizim için çok değerli bir 3 puan oldu" ifadelerini kullandı.

'GEÇERLİ VE DEĞERLİ BİR POZİSYONDAYIZ'

Milli araya kadar olan süreçte kalelerini gole kapadıklarını anlatan Yavaş, "Süper Lig'de mücadele etmek istiyorsak; oyunun savunma bölümünü iyi uygulamanız gerekiyor, bunun farkındayız. Oyuncularımız buna olumlu cevap verdiler ve artan bir performans gösteriyorlar. Hücumda az üretken olmamıza rağmen, savunmadaki performansımızla bu maçı kazandık. Eyüpspor için geçerli ve değerli bir pozisyondayız. Milli arayı hem sakatlıkların düzelmesi, hem dinlenme hem de eksik taraflarımızı iyi çalışarak bu iyi gidişatımızı devam ettireceğiz" diye konuştu.