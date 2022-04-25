Adana Demirspor'dan Yaşar Kemal Uğurlu açıklaması - Haberler

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Adana Demirspor'dan Yaşar Kemal Uğurlu açıklaması

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Adana Demirspor'dan Yaşar Kemal Uğurlu açıklaması

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Trabzonspor maçı öncesinde oğlu ameliyat için hastaneye kaldırılan hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Trabzonspor maçı öncesinde oğlu ameliyat için hastaneye kaldırılan hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Adana Demirspor; Trabzonspor karşılaşmasını yöneten Yaşar Kemal Uğurlu'nun oğlunun maçtan önce ameliyata alınmak üzere hastaneye kaldırılmasından dolayı geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Trabzonspor ile oynadığımız karşılaşmayı yöneten FIFA kokartlı hakemlerimizden Yaşar Kemal Uğurlu'nun maç saatinde oğlunun ameliyat olmak için hastaneye kaldırıldığını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Futbolun sadece sonuca odaklı bir oyun olmadığını ve genç hakemimizin içinde bulunduğu psikolojik durumun kendisini olumsuz etkilediğini, bir babanın evladını her an düşünmesinin ve konsantrasyon sorunu yaşamasının gayet normal bir durum olduğu kanaatindeyiz. Adana Demirspor olarak, Uğurlu ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, genç kardeşimizin bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Trabzonspor, Yaşar Kemal, Spor, Haberler

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