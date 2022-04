Adana Demirspor'dan Yaşar Kemal Uğurlu açıklaması

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Trabzonspor maçı öncesinde oğlu ameliyat için hastaneye kaldırılan hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Trabzonspor ile oynadığımız karşılaşmayı yöneten FIFA kokartlı hakemlerimizden Yaşar Kemal Uğurlu'nun maç saatinde oğlunun ameliyat olmak için hastaneye kaldırıldığını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Futbolun sadece sonuca odaklı bir oyun olmadığını ve genç hakemimizin içinde bulunduğu psikolojik durumun kendisini olumsuz etkilediğini, bir babanın evladını her an düşünmesinin ve konsantrasyon sorunu yaşamasının gayet normal bir durum olduğu kanaatindeyiz. Adana Demirspor olarak, Uğurlu ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, genç kardeşimizin bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." - ADANA

