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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, başkanlığı bıraktı

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Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak, başkanlık görevini Metin Korkmaz'a devrettiğini duyurdu. Sancak, taraftarlardan Korkmaz'a destek olmalarını istedi ve sezon sonunda bir basın toplantısı düzenleyerek neden başkanlığı bıraktığını açıklayacağını belirtti.

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak, başkanlığı Metin Korkmaz'a devrettiğini duyurdu.

METİN KORKMAZ'A DEVRETTİ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sancak, "Çok değerli Adana Demirspor taraftarları, şu dakika itibarıyla başkanlığı Metin Korkmaz'a devrediyorum. Niye, niçin diye sorgulamayın, öyle gerektiği için. Nedenini ve niçinini sezon sonu bir basın toplantısıyla anlatırım. Sizlerden çok ricam Metin Korkmaz'ın etrafında kenetlenin ve gereken desteği verin. Bana saygı duyuyorsanız ve bu takımı seviyorsanız destek verin. Daha güçlü yarınlara diyorum. Hakkınızı helal edin, benim hakkım varsa helaldir. Allah'a emanet olun, bu takım ligde kalacaktır merak etmeyin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Spor

Adana Demirspor Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Şenol uzun:

Aklanacak kara para kalmadı sanırsam yoksa niye bıraksın

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Tolga Tplg:

O kadar pahalı transferler bu paraları kim ödedi. Klipde bu kadar para varmıydı? Bunlar nasıl ödeneçek? Diğer takımları görüyoruz amatöre kadar gidersiniz

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