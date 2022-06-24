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Adana Demirspor, Badou Ndiaye'yi transfer etti

AA - Eren Bozkurt - Spor
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Adana Demirspor, Badou Ndiaye'yi transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Badou Ndiaye'yi kadrosuna kattı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Badou Ndiaye'yi kadrosuna kattı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 31 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusu Ndiaye ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Türkiye'de de farklı kulüplerde forma giyen Ndiaye, son olarak Yunanistan Süper Lig takımı Aris'te oynamıştı.

AA / Eren Bozkurt - Spor

Adana Demirspor Badou Ndiaye Spor Haberler

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