Adana Demirspor, Badou Ndiaye'yi transfer etti
AA - Eren Bozkurt - Spor
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Badou Ndiaye'yi kadrosuna kattı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Badou Ndiaye'yi kadrosuna kattı.
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 31 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusu Ndiaye ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Türkiye'de de farklı kulüplerde forma giyen Ndiaye, son olarak Yunanistan Süper Lig takımı Aris'te oynamıştı.
AA / Eren Bozkurt - Spor