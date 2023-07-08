Adana'dan Mersin'e Paramotor ile Uçan Kadın Pilot

Adana'dan Mersin'e paramotor ile uçtu

TÜRK Hava Kurumu (THK) Yamaç Paraşütü Okulu'nda 7 yıl eğitim aldıktan sonra okulda 1 yıldır öğretmen pilot olarak görev yapan Selin Ayvalı (28), Adana'dan Mersin'e motorlu yamaç paraşütü (paramotor) ile uçtu.

Motorlu yamaç paraşütünün ortalama 12 litre benzin alabildiğini belirten Ayvalı, "Kiloya ve hava şartlarına bağlı olarak bu benzini gideceğiniz rotaya göre değiştirebiliyorsunuz. Adana-Mersin rotası için benim 9 litre benzinim vardı. 70 kiloyum, kullandığım gaza ve meteorolojik şartlara bağlı olarak sadece 5 litre benzin kullandım. Yaklaşık 2,5 saat 5 litre benzin ile gidilebiliyor. Hayalim, önce Türkiye'yi sonra dünyayı paramotor ile uçmak" diye konuştu.