Adana'da nefes kesen gol düellosu! Henrique şov yaptı, Sivasspor 3 puanı kaptı
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Süper Lig'in 29. haftasında Adana Demirspor, sahasında Sivasspor'a 3-2 mağlup oldu. Büyük bir heyecana sahne olan maçta Yiğidolar'ın golcüsü Henrique hat-trick yaparak takımına galibiyeti getiren isim oldu.
Adana Demirspor ile Sivasspor, Süper Lig'in 29. haftasında Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Gol düellosu şeklinde geçen mücadeleyi Sivasspor 3-2 kazandı.
SİVASSPOR 3 MAÇLIK KÖTÜ SERİYE SON VERDİ
Karşılaşmada Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 28, 54 ve 90+2. dakikada(p) Henrique kaydetti. Adana Demirspor'un gollerini ise 58. dakikada Stambouli ve 68. dakikada penaltıdan Balotelli kaydetti. Bu sonuçla Adana Demirspor'un ligde galibiyet hasreti 3 maça çıkarken, Sivasspor ise 3 maçlık mağlubiyet serisine son verdi.
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