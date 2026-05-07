Adana'da çocuklar geleneksel oyunlarda final mücadelesi verdi

Adana'da gerçekleştirilen İl Finali'nde yaklaşık 1500 öğrenci geleneksel çocuk oyunlarında yarışarak yeteneklerini sergiledi. Ödüller sahiplerini buldu ve etkinlikte çeşitli gösteriler yapıldı.

Adana'da düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları İl Finali'ne katılan öğrenciler dereceye girmek için mücadele etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Çukurova Atletizm Pisti'nde organize edilen etkinliğe, 15 ilçedeki yarışlarda birinci olan ilkokullardan yaklaşık 1500 öğrenci katıldı.

Çocuklar halat çekme, mendil kapmaca, kaleli yakan top, çift ayak atlama, çemberle işbirliği ve fasulye torbası atma gibi oyunlarda performanslarını sergiledi.

Yarışma sonucunda dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

Program kapsamında çeşitli gösteriler ve yüz boyama etkinliği de düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Duygu Tekik Akgünler, törende yaptığı konuşmada, geleneksel çocuk oyunlarını şenlik havasında gerçekleştirdiklerini söyledi.

Oyunların dayanışma, paylaşma ve birlikte hareket etmeyi öğrettiğini dile getiren Akgünler, "Bu oyunlar çocukların hem fiziksel hem sosyal gelişimine katkı sağlar. Sporla büyüyen nesiller sağlıklı, disiplinli güçlü bireyler olarak yetişir. Burada hepiniz birer şampiyonsunuz." dedi.

Akgünler, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa
