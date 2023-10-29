Adana'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Fener Alayı Kutlamaları

Adana'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100'üncü yılı, saat 19.23 itibariyle başlayan fener alayı yürüyüşüyle kutlandı. Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, kalabalık grup Atatürk Caddesi'nde toplandı ve Uğur Mumcu Bulvarı'na yürüdü. Kutlamalar, Melek Mosso ve Ozan Doğulu konserleriyle devam edecek.

ADANA'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100'üncü yılı, saat 19.23 itibariyle başlayan fener alayı yürüyüşüyle kutlandı.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100'üncü yılı dolayısıyla Atatürk Caddesi'nde toplanan kalabalık grup, saatler 19.23'ü gösterdiğinde ellerinde taşıdıkları Türk bayrakları ve meşalelerle, marşlar okuyarak Uğur Mumcu Bulvarı'na yürüdü. Çok sayıda vatandaş, üzerine Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve ay-yıldız baskısı olan tişörtler giyerek yürüyüşe katıldı. Atatürk anısına sloganlar atan grup, dev Türk bayrağı ve davul eşliğinde gerçekleşen yürüyüşü Uğur Mumcu Meydanı'nda sona erdirdi.

Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı kutlamalar, Melek Mosso ve Ozan Doğulu konserleriyle devam edecek.