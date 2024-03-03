Adana 11. Uluslararası Veteran Masa Tenisi Turnuvası Tamamlandı
Adana Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Üniversitesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ÇİLTAR Adana Masa Tenisi İhtisas Kulübü iş birliğinde düzenlenen Adana 11. Uluslararası Veteran Masa Tenisi Turnuvası tamamlandı. Turnuvada, 23 ülkeden 376 sporcunun katılımıyla 22 kategoride maçlar yapıldı. Final karşılaşmalarıyla sona eren turnuvada dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.
Adana Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Üniversitesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ÇİLTAR Adana Masa Tenisi İhtisas Kulübü iş birliğinde düzenlenen Adana 11. Uluslararası Veteran Masa Tenisi Turnuvası tamamlandı.
Çukurova Üniversitesi Sakıp Sabancı Spor ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen turnuvada, 23 ülkeden 376 sporcunun katılımıyla 22 kategoride maçlar yapıldı. 40 masada 60 hakemin görev aldığı turnuva, final karşılaşmalarıyla sona erdi.
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekci, Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Petra Sörling ve Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Oktay Çimen dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını verdi.