Adama Traore'ye ilginç yasak

West Ham Teknik Direktörü Nuno Espirito Santo, Adama Traore ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Portekizli teknik adam, yıldız futbolcunun ağırlık çalışmasını yasakladığını söyledi.

"YETERİNCE KAS KÜTLESİ VAR"

Nuno Espirito Santo, Traore'nin fiziksel olarak zaten güçlü bir yapıya sahip olduğunu belirterek, ekstra ağırlık çalışmasına ihtiyaç duymadığını ifade etti. Deneyimli teknik direktör, oyuncunun mevcut kas kütlesinin yeterli olduğunu vurguladı.

PERFORMANS DENGESİ HEDEFİ

Teknik heyetin bu kararla Traore'nin hız ve çevikliğini korumayı amaçladığı değerlendiriliyor. Güçlü fiziğiyle bilinen futbolcunun antrenman programında değişikliğe gidildiği belirtildi.