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Adalı, Beşiktaş'ta üstüne para verip futbolcu gönderme devrinin sona erdiğini söyledi

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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, genel kurulda sürdürülebilir gelir için Dikilitaş gelirinin bir kısmıyla arsa alıp gayrimenkul projelerine devam edeceklerini söyledi. Adalı, transfer maliyetlerine değinerek üstüne para vererek futbolcu gönderme devrinin sona erdiğini belirtti.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulübün yeni döneminde sürdürülebilir gelir projeleri üzerinde duracaklarını söyledi.

Siyah-beyazlı kulübün Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki genel kurulunda oy verme işlemi öncesinde konuşan Adalı, "Dikilitaş projesinin tek seferlik bir gelir kalemi olduğu söyleniyor ve sürdürülebilir gelirimiz olmayacağından endişe ediliyor. Dikilitaş'tan gelecek gelirin bir kısmıyla yeni bir arsa alıp gayrimenkul projelerine devam edeceğiz. Bunun yanında yeni sponsorluk gelirleri ekleyeceğiz. Takımımızın ligde ve Avrupa'da yaptığı çıkışla müsabaka gelirlerimizin de artmasını bekliyoruz. Ayrıca yeni yayın ihalesinden çok daha yüksek bir gelir beklentimiz var. Gelir getirici projeler üretmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Dikilitaş'ın temelini kısa sürede atacaklarını aktaran Adalı, basketbol takımıyla ilgili sponsorluk görüşmelerinin de devam ettiğini dile getirdi.

Transferlerin yüksek maliyetli olduğunu ancak oyunculardan kar elde edebileceklerini savunan Adalı, "Transfer maliyetleriyle ilgili görüşleri, endişeleri anlıyorum ancak transfer ettiğimiz her bir oyuncu bizi hedeflerimize taşıyacak kalitede. Ayrıca göreceksiniz, yollarımızı ayırdığımız oyuncuların bonservislerinden kar elde ederek çıkmış olacağız. Önceki yıllardaki transferlerin yarattığı güvensizlik ortamını biliyorum ve sizlere hak veriyorum ancak Beşiktaş'ta artık üstüne para vererek maaşını ödeyerek futbolcu gönderme devri sona erdi. Her bir oyuncumuz çok değerli. Yükümlülükleri elbette düşüneceğiz ancak olası getirileri de gözardı etmeyelim. Rakiplerimizin 1-2 oyuncuya verdiği yıllık ücret ve bonservise biz takım kurduk. Üç büyük kulübün kontratlarını, verdiği maaşları karşılaştırın, bizim iyi iş çıkardığımızı göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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