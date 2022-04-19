Acun Ilıcalı, Süper Lig'in yıldızına imzayı attırdı! İşte Hull City'nin yeni transferi
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İngiltere Championship'te mücadele eden Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, yeni sezonun ilk transferini Hatayspor'dan yapıyor. İngiliz ekibinin, Adama Traore ile her konuda anlaşmaya vardığı iddia edildi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Malili futbolcu için Hull City, Hatayspor'a herhangi bir ödeme yapmayacak.
Yeni sezonda Premier Lig'e çıkma mücadelesi verecek Hull City, Hatayaspor'un 26 yaşındaki futbolcusu Adama Traore'yi renklerine bağlamaya çok yakın.
TRAORE'NİN SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Hull City, Hatayspor forması giyen Adama Traore ile anlaşmaya vardı. Malili futbolcuyla 3 yıllık anlaşma imzalayacak İngiliz ekibi, Traore'nin sözleşmesi sezon sonunda biteceği için Hatayspor'a bonservis bedeli ödemeyecek.
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