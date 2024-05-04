Acun'un takımına şok! Premier Lig hayalleri suya düştü

İngiltere Championship'in son haftasında Hull City ile Plymouth Argyle karşı karşıya geldi. Home Park'ta oynanan karşılaşmayı Plymouth 1-0 kazandı. Karşılaşmada Plymouth'a galibiyeti getiren golü 40. dakikada Edwards kaydetti.

PREMIER LİG HAYALİ GERÇEKLEŞMEDİ

Bu sonuçla Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, 70 puanda kaldı ve 3 puan farkla play-off potasının dışında kalarak Premier Lig hayallerini bir sonraki sezona erteledi.

SEZONU 7. SIRADA TAMAMLADI

46 maçta 19 galibiyet, 13 beraberlik ve 14 yenilgi alan Hull City, topladığı 70 puanla sezonu 7. sırada tamamladı. İngiliz ekibi, attığı 68 gole karşılık kalesinde 60 gol gördü. Son haftada mağlup olduğu Plymouth ise bu galibiyetle puanını 51 yaptı ve düşme potasının hemen üstünde lige tutundu.