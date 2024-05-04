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Acun'un takımına şok! Premier Lig hayalleri suya düştü

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Acun Ilıca'nın sahibi olduğu İngiltere Championship takımı Hull City, son hafta maçında Plymouth'a 1-0 mağlup oldu. İngiliz ekibi, bu mağlubiyetle play-off dışı kaldı ve Premier Lig hayallerini bir sonraki sezona erteledi.

İngiltere Championship'in son haftasında Hull City ile Plymouth Argyle karşı karşıya geldi. Home Park'ta oynanan karşılaşmayı Plymouth 1-0 kazandı. Karşılaşmada Plymouth'a galibiyeti getiren golü 40. dakikada Edwards kaydetti.

PREMIER LİG HAYALİ GERÇEKLEŞMEDİ

Bu sonuçla Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, 70 puanda kaldı ve 3 puan farkla play-off potasının dışında kalarak Premier Lig hayallerini bir sonraki sezona erteledi.

Acun'un takımına şok! Premier Lig hayalleri suya düştü

SEZONU 7. SIRADA TAMAMLADI

46 maçta 19 galibiyet, 13 beraberlik ve 14 yenilgi alan Hull City, topladığı 70 puanla sezonu 7. sırada tamamladı. İngiliz ekibi, attığı 68 gole karşılık kalesinde 60 gol gördü. Son haftada mağlup olduğu Plymouth ise bu galibiyetle puanını 51 yaptı ve düşme potasının hemen üstünde lige tutundu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Abdülkadir Ömür Acun Ilıcalı Ozan Tufan Hull City Yaşam Spor Haberler

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