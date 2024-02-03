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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Millwall'ı mağlup ederek play-off hattına girdi

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İngiltere Championship'te Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Millwall'ı 1-0 mağlup ederek play-off hattına girdi. Milli futbolcu Ozan Tufan'ın da forma giydiği maçta Hull City, 5. dakikada bulduğu golle galip geldi.

İngiltere Championship'te Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Millwall'ı 1-0 mağlup ederek play-off hattına girdi.

İngiltere Championship'in 30. haftasında Hull City, sahasında Millwall ile karşı karşıya geldi. Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu ve ligde play-off yarışı veren Hull City'de milli futbolcu Ozan Tufan mücadeleye 11'de başladı. Turuncu-siyahlılar, 5. dakikada Jaden Philogene-Bidace'in ayağından bulduğu golle maçı 1-0 kazandı. Bu sonuçla Hull City, ligde üst üste 2. galibiyetini elde ederek puanını 45'e yükseltti. Ligde 6. sıraya çıkan Hull City, play-off hattına da girmiş oldu. İngiliz ekibinin yeni transferi Abdulkadir Ömür ise yedek kulübesinde bulunurken, maçta süre alamadı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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