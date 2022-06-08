"Acun Ilıcalı ile görüştüm" diyen Burak Yılmaz'dan çarpıcı transfer itirafı - Haberler

36 yaşındaki golcü oyuncu Burak Yılmaz, dün akşam Candaş Tolga Işık'ın sunumu ile TV100'de yayınlanan Az Önce Konuştum programına konuk oldu. Yıldız oyuncu, gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

"ACUN ABİYLE GÖRÜŞTÜM"

Burak Yılmaz transfer söylentilerine ilişkin olarak: "Bir gün Beşiktaş'ı arıyorum, , bir gün olası Galatasaray sportif direktörünü arıyorum… Beşiktaş ve Galatasaray'la hiçbir görüşmem olmadı. Türkiye'den hiçbir takımla görüşmedim. Avrupa'dan teklifler alıyorum. Acun abiyle ile görüşmem oldu. Ancak orası çok sert bir lig. Senede 60 maç oynanan bir lig. Ben bunu kaldıramayacağımı söyledim. Acun abi de 'Tamam bir tane daha santrfor alacağım' dedi. Avrupa'da kalmak istiyorum''sözlerini sarf etti.

"KEŞKE ÜLKEMİZİ DÜNYA KUPASI'NA GÖTÜRÜP BIRAKSAYDIM"

Tecrübeli golcü, Dünya Kupası'na gidememenin üzüntüsünü belirterek: ''Keşke ülkemizi Dünya Kupası'na götürüp bıraksaydım ama en azından bıraktırılmadım, itibarsızlaştırılmadım. Yaşım geçtikçe eleştirilmek bana daha fazla koymaya başladı. Bu kadar şey kazanmışım, kendimi yere atmayı ve ofsaytı mı konuşacağız? Bunu Arda ve Emre abiden de görebilirsiniz. Yaş aldıkça daha agresif açıklamalar olabiliyor'' ifadelerini kullandı.

"HAKSIZLIK,VİCDANSIZLIK"

Burak Yılmaz, ''Sürekli ofsayta düşmen ve kendini yere atmanla ilgili eleştirileri nasıl buluyorsun? sorusuna ise ''Bunun sorulmasını biraz haksızlık, vicdansızlık olarak düşünüyorum. Ofsayta girdiğim, kendimi yere attığım dönemler var. Bunları gördüm, değiştirdim" şeklinde yanıt verdi.