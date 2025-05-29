Açık Alan Hokeyi Süper Ligi Şampiyonları Madalyalarını Aldı

Açık Alan Hokeyi Kadınlar ve Erkekler Süper Ligi'nde şampiyon olan takımlar ile ikinci ve üçüncü ekipler, düzenlenen törenle madalya ve kupalarına kavuştu.

Alanya'daki Avsallar Hokey Sahası'nda final maçlarının ardından kupa töreni düzenlendi.

Törende, Açık Alan Hokeyi Kadınlar Süper Ligi şampiyonu Gaziantep Polisgücü ve Erkekler Süper Lig şampiyonu Nevşehir Belediyespor'un madalya ve kupalarını, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ile Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır takdim etti.

Açık Alan Hokeyi Erkekler Süper Ligi ile Açık Alan Hokeyi Kadınlar Süper Ligi'ni ikinci bitiren Metpack Alanya Yıldızları'nın madalya ve kupasını da Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Kıldırgıcı verdi.

Açık Alan Hokeyi Erkekler Süper Lig üçüncüsü Selçuklu Belediyespor ile kadınlarda üçüncü olan Kırıkkale GSK'nin ödüllerini de Gaziantep Polisgücü Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan ile Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Şahin verdi.

Çakır: "Avrupa Kupası'nda mücadele edecekler"

Törenin ardından organizasyona ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Çakır, "Fair play içerisinde mücadele ettikleri için şampiyon olan her iki takımı da tebrik ediyorum. Bu kültürü yaşatmaya, kalıcı kılmaya çalışacağız. Her iki takımı da Avrupa Kupası'nda mücadele edecekleri için ayrıca tebrik ediyorum. Artık sırtlarında ağır bir yük var, daha iyi çalışacaklar. Önümüzdeki yıl Avrupa'da üst kademeler için mücadele edecekler." diye konuştu.

Çakır, Nevşehir Belediyespor'un salon hokeyinde final müsabakasında şampiyonluğu kaçırdığını hatırlatarak, "Nevşehir burada ise şampiyonluğu kazandı. Çalışmaya ve üretmeye devam edecekler, biz de onlara destek olacağız. Takımlarımız Avrupa'da kupalar kazanıyor ama önemli olan daha üst seviyelerde mücadele etmek. Play-off müsabakalarında mücadele eden bütün takımlarımıza başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.