Maç sonu pişman oldu! Aboubakar, Fenerbahçe taraftarından özür diledi
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Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Aboubakar Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu. Kamerunlu golcü, polemiğe girdiği sarı-lacivertli taraftarlardan özür diledi. Aboubakar, "Futbolda bazı şeyler olabilir. Maç içinde olanlardan ötürü Fenerbahçe taraftarından özür diliyorum." dedi.
Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar, Fenerbahçe'yi 1-0 geriden gelip Kadıköy'de 4-2 yendikleri derbinin ardından açıklamalarda bulundu.
Kamerunlu futbolcu, "Futbolda bazı şeyler olabilir. Maç içinde olanlardan ötürü Fenerbahçe taraftarından özür diliyorum." dedi.
Mücadeleye kazanmak için geldiklerini belirten Aboubakar, "Maçtan önce kafamda maçı yaşıyordum. Buraya kazanmak için geldiğimizi söylemiştim. Bu yüzden çok koştum. Hepimiz çok koştuk. Biz Beşiktaş'ı hak ettiği yer olan zirveye taşımak için buradayız. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
Kamerunlu oyuncu, "10 kişi kaldığınız zaman daha çok koşmalısınız, yardımlaşmalısınız. Sahada müthiş bir ruh, müthiş bir karakter gösterdik. 10 kişi ancak savaşarak kazanabilirsiniz." açıklamasını yaptı.
Vincent Aboubakar, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı maçlarda 4. golünü kaydetti. 90+1. dakikada siyah-beyazlı ekibin 4. golünü kaydeden Kamerunlu oyuncu, sarı-lacivertlilere rakip olduğu 5 lig maçının hiçbirini kaybetmezken, Beşiktaş bu maçlarda 2 galibiyet, 3 beraberlik aldı.