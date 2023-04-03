Maç sonu pişman oldu! Aboubakar, Fenerbahçe taraftarından özür diledi

Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar, Fenerbahçe'yi 1-0 geriden gelip Kadıköy'de 4-2 yendikleri derbinin ardından açıklamalarda bulundu.

"ÖZÜR DİLERİM"

Kamerunlu futbolcu, "Futbolda bazı şeyler olabilir. Maç içinde olanlardan ötürü Fenerbahçe taraftarından özür diliyorum." dedi.

"BURAYA KAZANMAK İÇİN GELDİK"

Mücadeleye kazanmak için geldiklerini belirten Aboubakar, "Maçtan önce kafamda maçı yaşıyordum. Buraya kazanmak için geldiğimizi söylemiştim. Bu yüzden çok koştum. Hepimiz çok koştuk. Biz Beşiktaş'ı hak ettiği yer olan zirveye taşımak için buradayız. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"10 KİŞİ ANCAK SAVAŞARAK KAZANABİLİSİNİZ"

Kamerunlu oyuncu, "10 kişi kaldığınız zaman daha çok koşmalısınız, yardımlaşmalısınız. Sahada müthiş bir ruh, müthiş bir karakter gösterdik. 10 kişi ancak savaşarak kazanabilirsiniz." açıklamasını yaptı.

4. GOLÜ

Vincent Aboubakar, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı maçlarda 4. golünü kaydetti. 90+1. dakikada siyah-beyazlı ekibin 4. golünü kaydeden Kamerunlu oyuncu, sarı-lacivertlilere rakip olduğu 5 lig maçının hiçbirini kaybetmezken, Beşiktaş bu maçlarda 2 galibiyet, 3 beraberlik aldı.