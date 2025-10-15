Abdullah Kayapınar Para Halter Dünya Şampiyonu Oldu

Para Halter Dünya Şampiyonası erkekler 49 kiloda Abdullah Kayapınar altın madalya kazandı.

Mısır'ın başkenti Kahire'de devam eden Para Halter Dünya Şampiyonası'nın 5. gününde erkekler 49 kiloda yarışan milli sporcu Abdullah Kayapınar, 179 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu. Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, organizasyonda ilk altın madalyayı kazandırarak İstiklal Marşı'nı okutan Abdullah Kayapınar'ı ve antrenörleri tebrik etti. - İSTANBUL