Haberler

Abdullah Kayapınar Para Halter Dünya Şampiyonu Oldu

Abdullah Kayapınar Para Halter Dünya Şampiyonu Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahire'de düzenlenen Para Halter Dünya Şampiyonası'nda Abdullah Kayapınar, erkekler 49 kiloda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu. Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, başarılarından dolayı Kayapınar'ı ve antrenörlerini tebrik etti.

Para Halter Dünya Şampiyonası erkekler 49 kiloda Abdullah Kayapınar altın madalya kazandı.

Mısır'ın başkenti Kahire'de devam eden Para Halter Dünya Şampiyonası'nın 5. gününde erkekler 49 kiloda yarışan milli sporcu Abdullah Kayapınar, 179 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu. Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, organizasyonda ilk altın madalyayı kazandırarak İstiklal Marşı'nı okutan Abdullah Kayapınar'ı ve antrenörleri tebrik etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Netanyahu hastalandı, yolsuzluk davası ertelendi! Eleştiri yağıyor

Enfeksiyon kaptı: Evden çıkması yasak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taraftar haklı olarak soruyor: Hangisi doğru söylüyor?

Hangisi doğru söylüyor?
Archie Brown sözleşmeyi feshetti

Sözleşmeyi feshetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.