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Abdullah Avcı'nın yüzü Avrupa'da gülmüyor

Spor Haberleri

Abdullah Avcı'nın yüzü Avrupa'da gülmüyor

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında deplasmanda Macaristan ekibi Ferencvaros'a 3-2 mağlup olan Trabzonspor'da, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın yüzü Avrupa'da gülmüyor.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında deplasmanda Macaristan ekibi Ferencvaros'a 3-2 mağlup olan Trabzonspor'da, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın yüzü Avrupa'da gülmüyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Danimarka temsilcisi FC Kopenhag'a elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Trabzonspor, H Grubu'nda deplasmanda oynadığı Ferencvaros'a 3-2 kaybetti. Müsabakanın başında 10 kişi kalan rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koyamayan bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde, Avrupa'da istediği sonuçları alamadı.

Avcı, yönetiminde kazanamadı

Trabzonspor, Avcı döneminde ilk olarak geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde Norveç'in Molde takımı ile eşleşti. İlk maçta sahasında 3-3, deplasmanda 1-1 berabere kalan bordo-mavili ekip, penaltılarla turu geçti.

Konferans Ligi play-off turunda Roma ile mücadele eden Karadeniz temsilcisi, sahasında 2-1, deplasmanda da 3-0'lık sonuçlarla rakibine mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off turunda da FC Kopenhag karşısında deplasmanda oynadığı ilk müsabakayı 2-1 kaybetti. Trabzon'da oynanan maç ise golsüz beraberlikle sonuçlanınca bordo-mavililer, Devler Ligi'ne veda etti.

Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda kalesinde 12 gol gördü ve rakip fileleri 8 kez havalandırdı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Abdullah Avcı Ferencvaros Trabzonspor Spor Haberler

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