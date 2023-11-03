Abdullah Avcı, en güvendiği iki ismi kafileye dahil etti! İşte Trabzonspor'un Fenerbahçe kamp kadrosu
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Trabzonspor, Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacağı maçın kadrosunu duyurdu. Durumları merak konusu olan Anastasios Bakasetas ve Trezeguet kadroda yer alırken, Joaquin Fernandez, Hüseyin Türkmen, Tonio Teklic ve Umut Bozok kadroya dahil edilmedi.
Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maçın kadrosunu duyurdu. Takımın 2 yıldızı kafileye dahil edildi.
BAKASETAS VE TREZEGUET KADRODA
Bordo-mavili takımda durumları merak edilen Anastasios Bakasetas ve Trezeguet kafilede yer aldı. Trabzonspor'da Joaquin Fernandez, Hüseyin Türkmen, Tonio Teklic ve Umut Bozok kadroda yer almadı.
İşte Trabzonspor'un kadrosu;
Kaynak: Haberler.com / Spor