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Abdullah Avcı, en güvendiği iki ismi kafileye dahil etti! İşte Trabzonspor'un Fenerbahçe kamp kadrosu

Trabzonspor, Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacağı maçın kadrosunu duyurdu. Durumları merak konusu olan Anastasios Bakasetas ve Trezeguet kadroda yer alırken, Joaquin Fernandez, Hüseyin Türkmen, Tonio Teklic ve Umut Bozok kadroya dahil edilmedi.