Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Galatasaray derbisinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek

Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Fenerbahçe- Galatasaray derbisi, hem zirveyi hem sezonun genel kaderini etkileyecek en kritik karşılaşmaların başında geliyor. 1 Aralık Pazartesi akşamı Chobani Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak dev maç öncesi, futbol yorumcusu Abdülkerim Durmaz dikkat çeken bir tahminde bulundu.

DERİN FUTBOL'DA DERBİ YORUMU

Derin Futbol programında konuşan Abdülkerim Durmaz, maçın büyük çekişmeye sahne olacağını vurgularken, sürpriz sayılabilecek bir tahmin paylaştı. Deneyimli futbol adamı, derbinin tek farkla Fenerbahçe lehine sonuçlanacağını ifade etti.

"FENERBAHÇE TEK FARKLA GALİP GELİR"

Durmaz açıklamasında, "Fenerbahçe- Galatasaray maçı çok çekişmeli geçecek. Sonuçta biraz da kalbim öyle söylüyor; Fenerbahçe tek farkla galip gelecek" dedi. Bu tahmin, derbi öncesinde futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

ZİRVEDE SADECE 1 PUANLIK FARK

Geride kalan 13 hafta sonunda Galatasaray 32 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. En yakın takipçisi Fenerbahçe ise 31 puanla ikinci sırada bulunuyor. Bu nedenle derbi, zirvenin değişebileceği kritik bir 90 dakika niteliği taşıyor.